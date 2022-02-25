Киев блокирован. Украинская бронетехника отступила в черту города

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Новости Украины

Украина заводит военную технику вглубь Киева и готовится к боям в городе. Об этом заявил советник министра внутренних дел экс-депутат Верховной рады Вадим Денисенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Денисенко призвал население не снимать передвижение колонн, чтобы не выдать их местоположение.

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«Сейчас в город Киев заходит украинская военная техника для того, чтобы удерживать оборону города. Обращаюсь ко всем, кто сейчас находится в городе Киеве – пожалуйста, не снимайте эту технику, не снимайте передвижение нашей техники – это нужно для того, чтобы мы сохранили наш город», – заявил Денисенко.

Мэр города Владимир Кличко также сообщил о переходе Киева в фазу обороны.

«Город вступил в фазу обороны. Сейчас в некоторых районах раздаются выстрелы и взрывы. Украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян. К сожалению, некоторые из этих диверсионных групп уже проникли в Киев. Враг хочет поставить на колени столицу и нас уничтожить», – заявил Кличко в эфире муниципального телеканала.

По мнению члена президиума организации «Офицеры России», полковника запаса Андрея Головатюка, украинские силовики уходят вглубь города для того, чтобы вести бои, прикрываясь мирными жителями.

«ВСУ отступает в город, чтобы прикрыться мирными жителями, потому что было заявлено официально и президентом Российской Федерации, и министром обороны, что российские вооруженные силы не будут наносить удары по мирным кварталам и мирным жителям. Соответственно, используется такая провокационная вещь, как размещение боевой техники в населенном пункте, в жилых кварталах специально для того, чтобы по ним не били, а они имели возможность оттуда наносить удары по российским Вооруженным силам. Поэтому это один из нечестных приемов ведения боевых действий, прикрытие мирными жителями, только так это и можно характеризовать. Наши Вооруженные силы все равно найдут способ нейтрализовать этих военнослужащих, а это, скорее всего, нацбаты этим занимаются. Задача будет решена», – заявил Головатюк.

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отмечает, что этой тактике бандеровцев обучили западные инструкторы, которые в последние несколько лет работали на Украине:

«Украину учили вести боевые действия в городских условиях западные инструкторы. Их тактика – тактика фашистов, которые поступали так еще в годы Великой Отечественной войны, когда при отступлении впереди себя гнали мирных жителей из окрестных деревень, и сирийских террористов, которые, укрываясь за спинами гражданских людей, точно так же пытались избежать заслуженного возмездия. Они никогда не считаются с потерями среди мирного населения. Видимо, теперь так собирается поступить со своими гражданами Киев. Чем больше разрухи и пострадавших – тем больше поводов обвинить в этом российскую армию. Украина по-прежнему пытается выставить себя несчастной жертвой «агрессивного соседа». Кроме того, похоже, украинское командование стало понимать, что ВСУ не в состоянии противостоять российским войскам, да и, судя по последним известиям, не очень-то рвется это делать. Единственная надежда украинской власти – батальоны националистов, идущие в бой «за идею».