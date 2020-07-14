Киев больше не национальный проект, а воровской ЖЭК – украинский эксперт

14.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев переживает настоящий общественно-политический кризис и культурно-социальный упадок, прекращая быть центром интеллекта и инноваций Украины.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» поделился украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Кличко выглядит солиднее на фоне этих смешных конкурентов, это вовсе не означает, что его команда склонна и способна к стратегическому планированию столицы.

Вообще, вопрос столицы – это масштаб национального проекта и это не проблема только территории населения, потому что это политический, экономический, финансовый, культурный центр, который предполагает наличие не только гениального территориального плана, но, если хотите, и долгосрочного плана развития политического центра как национального.

Миссия любой столицы в любой стране, особенно такой сложной как Украина – это быть центром собирания земель, центром интеллектуальным, инновационным, если мы говорим о социальных связях. Киев должен притягивать и объединять земли страны, а сейчас мы, в последние годы, в таком состоянии, как будто у нас не киевская власть, не мэрия, а, извините меня, ЖЭК», – заявил эксперт.

«Что в фокусе? Кто и где строит, кто и сколько уворовал – киевляне знают фамилии всех воров на новостройках. Но мы тогда уже до мышей докатимся, поэтому, на мой взгляд, если сейчас в гонку в Киеве (и не только, кстати, в Киеве) ворвутся политики с масштабом национальным (я назову только одного, который тоже часто является вашим гостем: например, если бы у нас воровали такие, как Алексей Кучеренко), то эта «свадьба» поломалась бы полностью…

Это не говорит о том, что подобного рода люди могли бы переиграть или же получить победу. Но то, что эта лавочка завалилась бы – сто процентов», – добавил Ермолаев.