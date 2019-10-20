Киев: Бравада с «Хорватским сценарием» сменилась на скулёж о «Боснийском»

20.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Самый худший сценарий для Украины – это Донбасс на правах участника конфедерации с правом вето на внешнеполитический курс страны, как имеет Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр по делам «временно оккупированных территорий» Вадим Черныш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый худший сценарий, который нам могут навязать, это «боснийский», как по мне. Конституция Боснии является приложением к мирному соглашению. Представляете? Конституционное устройство страны определяется в соглашениях не населением, не народом, не источником власти, а полностью внешними игроками.

То есть, выписывается Конституция, и в ней описывается государственное устройство страны, которому эта страна после урегулирования следует. И полномочия одного из субъекта федерации, особенно Республики Сербской, настолько обширные, что она может заблокировать практически любой вопрос, если он не удовлетворяет руководство республики», – заявил Черныш.