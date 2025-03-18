«Киев бросил Путину гранату мира»: Луценко надеется на повтор минских махинаций

Вадим Москаленко.  
18.03.2025 08:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Минский процесс, Россия, Украина


Согласившись на требования США по прекращению огня на 30 дней, Владимир Зеленский может провернуть те же уловки, на которые шёл Пётр Порошенко во время Минских соглашений.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласившись на требования США по прекращению огня на 30 дней, Владимир Зеленский может провернуть...

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«Напомню, что Порошенко выиграл «минский процесс», потому что доказал коллективному Западу, что именно Путин срывает «минский процесс». И тогда пошли и санкции, и поддержка Украины экономическая, а потом уже и военная. Здесь аналогичная ситуация. К сожалению, в голове у Трампа живут голоса, связанные с Кремлём, и они говорят, что Украина не хочет мира. И в это время мы выступаем против прекращения огня.

Поэтому бросить мяч на сторону противника, я бы точнее сказал – гранату мира, на сторону противника – это абсолютно правильное дипломатическое решение. Поэтому результат переговоров в Джидде я поддерживаю», – сказал Луценко.

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