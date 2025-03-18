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Согласившись на требования США по прекращению огня на 30 дней, Владимир Зеленский может провернуть те же уловки, на которые шёл Пётр Порошенко во время Минских соглашений.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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