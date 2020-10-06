Киев бросил жителей подконтрольного Донбасса на произвол судьбы – Сивохо

06.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на громкие обещания, украинские чиновники и депутаты не делают ничего для улучшения жизни людей, проживающих на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил лишившийся должности после нападения националистов экс-советник секретаря Совбеза Сергей Сивохо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бываю в Донбассе постоянно, вижу, в каких условиях живут люди в прифронтовых районах. Я стараюсь им как-то помочь, и, конечно, они стараются как-то достучаться до тех, от кого зависит их дальнейшая жизнь. Они в глаза не видели ни своего губернатора, ни киевских чиновников, ни тем более нардепов, которые очень много разговаривают, но практически ничего не делают ни для мирного процесса, ни для этих людей», – сказал Сивохо.

Он подчеркнул, что для решения многих проблем необходима совершенно незначительная для украинского бюджета сумма, однако киевские депутаты делают вид, что ничего плохого не происходит.

«А они, между прочим, украинцы, и живут не на оккупированной территории. И вот сегодня в Опытном проходит опять день без света, без газа, без воды, хотя цена вопроса – зарплата Коболева за один день. И я теперь должен идти в Раду и рассказывать депутатам очевидные вещи? Они что, живут на другой планете?» – недоумевает Сивохо.