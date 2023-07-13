Киев будет лишён любой власти и станет жемчужиной православия – украинский публицист

Украина оказалась не способна к построению собственной государственности, и причина тому глубокая историческая нищета господствующей сейчас западноукраинской идеологии, приводящая к жлобству любого, кто дорвался до власти.

Такое мнение в эфире программы «Политотдел» высказала вынужденная покинуть Киев после начала СВО политолог, публицист Елена Маркосян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина за 30 лет своей государственности показала, что она к ней не готова ни на ментальном, ни на духовном, ни на каком практическим уровне. Эта неготовность во многом сложилась, и я об этом уже когда-то говорила, из-за слишком глубоких корней нищеты, потому что Западная Украина до того, как она стала частью Советского союза, можно поспрашивать людей и посмотреть статистику, это был самый нищий уголок Европы, самый нищий. Его даже не удостоили крепостного права, потому что за крепостных надо было отвечать. Даже этого не было, их там все обдирали как липку, и вся иммиграция, которая сейчас гордо называет себя украинской диаспорой, она драпала с этой территории ещё до Первой мировой, до революции. Там всё это как бы укоренилось очень сильно», – отмечает она.

Попытка насадить украинцам Украину, как государственную идею, не удалась, поскольку в ней не было развития общества, а лишь подавление и карательные меры.

«То, что к государственности не приспособлена какая-то часть общества, определяется тем, какую идею она несёт, какую идею способна нести эта часть общества. Тридцатилетняя история Украины показала, что та идея, которую несла в себе Западная Украина, не способствует вообще сохранению государственности, созданию государства. При этом я не могу сказать, что эта идея не насаждалась, не популяризировалась, не пропагандировалась. Было сделано всё, вплоть до самых жёстких карательных мер, при которых построение украинской Украины стало государственной политикой. Это очень сильно повлияло на то, как сейчас и сколько сейчас антироссийский настроенных людей и на Востоке Украины, в центре Украины, во всех её уголках, но это уже другой вопрос. Но для меня фактом является то, что народ оказался ментально незрелым, духовно незрелым для того, чтобы выстроить свою гуманитарную культурную вертикаль, вокруг которой можно было бы выстроить экономику самостоятельного государства в замкнутый цикл. Этого не получилось. Поэтому, на мой взгляд, нужно быть честным по отношению к себе и стремиться не к государственности, как к форме власти над кем-то, а как к развитию народа, развитию его души», – отметила публицист.

Она считает, что у украинских городов не может быть однотипного будущего в составе РФ. Для Киева – это сакральность православия, как «вечный город», где нет места политике.

«Меня часто очень спрашивают, скажите, а что будет с Харьковом, если придёт Россия? Что будет с Одессой, если придёт Россия? Что будет с Днепропетровском, со Львовом, с Киевом? Я считаю, что Киев надо делать городом-жемчужиной русской веры, православия. Это историческое место, оно очень знаковое. И я считаю, что на территории таких мест должна быть запрещена вся политическая деятельность, всех политических партий. Надо выбирать и понимать, что есть территории, которые несовместимы с властью. Должна быть и сила, и мудрость государства в том, чтобы видеть специфику этих территорий. Когда-то Фукуяма написал такую работу, что будущее за государствами гибкого типа. Это такая форма власти элит, при которой максимально предоставляется свобода территориям, проявляется разнообразие культурной среды во всём, но при этом жёстко контролируются духовные, ментальные, этические рамки развития всего народа, чтобы люди не начали враждовать друг с другом. То есть – это сложные вопросы, над ними надо много работать, и я бы с удовольствием посмотрела, у кого есть какие предложения на этот счёт», – отметила политолог.

«Я люблю то место, где родилась, страну, которая сейчас ещё называется Украина. Будем считать, что эта территория, которая называется Украина, моя Родина. Хотя я русский человек. И когда я это писала и говорила ещё задолго до начала спецоперации, сколько ненависти вызывали мои слова. Нужно, чтобы эта Украина сказала себе правду, что ей не удалось построить государство своё, потому что – как только что-то останавливается, прыткие мальчики и девочки, которые считают, что они лучше всех знают, кто как должен жить, становятся властью и насаждают жлобство», – заключила Маркосян.