Киев будет пытаться разрезать ДНР надвое и прорваться к Мариуполю – Коц

Владимир Гладков.  
05.06.2023 15:25
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Киевское руководство уже начало обещанное широкомасштабное наступление, которое заключается в нанесении нескольких ударов по разным направлениям.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство уже начало обещанное широкомасштабное наступление, которое заключается в нанесении нескольких ударов по...

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«Контрнаступление ВСУ уже идёт. Происходящее в Белгородской области, в Артёмовске, под Угледаром, на запорожском направлении – это всё элементы контрнаступательной операции. Тем более что вчера распространялся украинский пропагандистский ролик о том, что никаких объявлений о контрнаступлении не будет, и планы любят тишину. Собственно, никто и не выйдет перед экранами, и не скажет: «Мы начинаем контрнаступательную операцию». Но она уже идёт», – сказал Коц.

Он подчеркнул, что у ВСУ есть несколько вариантов действий, однако они в любом случае будут рваться в тыл российских войск.

«На сегодняшний день наиболее активно на двух участках – их основные усилия пока сосредоточены на угледарском направлении. Сегодня с раннего утра активные боевые действия на этом участке фронта возобновились, тем более противник пошёл в наступление более масштабными силами. Сейчас в боях на этом направлении участвует до тридцати единиц техники.

И здесь уже читаются несколько вариантов, которые могут быть. Киев естественно не пойдёт на Угледар в лоб, он попытается обойти с юга, и, возможно, пойти в сторону Волновахи, чтобы разрезать ДНР на две части. А может пойти вниз на Никольское, в сторону Мариуполя, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым», – добавил военкор.

 

 

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