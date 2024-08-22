Киев будет создавать «курскую народную республику», с прицелом на Брянск и Белгород – Карнаухов

Елена Острякова.  
22.08.2024 19:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1194
 
Вооруженные силы, Дзен, Курск, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина


На Украине решили все-таки создать «курскую народную республику»

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Карнаухов, в прошлом связанный с силовыми структурами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине решили все-таки создать «курскую народную республику» Об этом в эфире радио «Комсомольская...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Ведь они задумали проект. Они хотят здесь сделать «курскую народную республику». Дальше у них в планах захват брянского региона и Белгородской области. Все это объединить в единый конгломерат территорий для того чтобы выйти… многие говорят, переговоры. Да нет, никаких переговоров с Россией никто вести не собирается. Им нужен этот фактор для того, чтобы развязать внутреннюю нестабильность, надавить на президента и снести действующий конституционный строй», – уверен Карнаухов.

В подтверждение своих слов он рассказал о расстрелах на оккупированной территории женщин, отказывавшихся получать украинские паспорта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть