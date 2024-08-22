Киев будет создавать «курскую народную республику», с прицелом на Брянск и Белгород – Карнаухов

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На Украине решили все-таки создать «курскую народную республику»

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Карнаухов, в прошлом связанный с силовыми структурами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ведь они задумали проект. Они хотят здесь сделать «курскую народную республику». Дальше у них в планах захват брянского региона и Белгородской области. Все это объединить в единый конгломерат территорий для того чтобы выйти… многие говорят, переговоры. Да нет, никаких переговоров с Россией никто вести не собирается. Им нужен этот фактор для того, чтобы развязать внутреннюю нестабильность, надавить на президента и снести действующий конституционный строй», – уверен Карнаухов.

В подтверждение своих слов он рассказал о расстрелах на оккупированной территории женщин, отказывавшихся получать украинские паспорта.