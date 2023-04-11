Киев. Цены на горилку подобрались к критической отметке

Многие эксперты справедливо считают, что борьба зеленской кодлы с УПЦ призвана, кроме выполнения задачи Госдепа по уничтожению Церкви, отвлечь внимание не только от поражений в Донбассе, но и от экономических и социальных проблем. Хотя последние растут, как снежный ком.

На фоне издевательств над верующими проводится планомерная политика фактического геноцида собственного народа – путем загнания его в полнейшую нищету, колоссального удорожания всего и вся, а теперь еще и усложнения приобретения самых необходимых лекарств. Не так давно постановлением Кабмина была введена обязательная рецептизация таких медикаментов – например, каптопреса (нормализует кровяное давление) и препаратов для аллергиков и астматиков (беродуал и др.) Ранее ту же схему применили к продаже антибиотиков, несмотря на свирепствовавший коронавирус.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Власть Зеленского – полоумные людоеды, никакие другие сравнения к ней неприменимы! – говорит наш старый знакомый, русский киевлянин и бывший преподаватель словесности Иннокентий. – Вы посмотрите, что они творят с собственным народом, который все больше и больше редеет из-за их политики! Как только мозгов хватило ввести ограничения на каптопрес?! Это же самое простое лекарство, которое всегда было доступным! Во времена Януковича его вообще бесплатно выдавали в поликлиниках, это была такая программа оздоровления общества. Я сам гипертоник, я это отлично помню… Сейчас же, кроме того, что цена подскочила до 70 грн за облатку (когда большинство пенсионеров имеют месячное пособие в пределах всего 2000 грн!), его вообще без рецепта запретили выдавать! Они заставляют старых немощных людей тащиться в поликлинику, выстаивать там очереди, от которых давление может только подскочить. А если, не дай Бог, у человека приступ, и ему нужно срочно принять таблетку, но в аптеке не дают? Получается, что люди лишились права на моментальное спасение жизни во время гипертонического криза, аритмии, аллергического шока… Мерзавцам, как видим, все равно, чем уничтожать свой народ – отправкой на войну, ростом цен, нищетой и бесправием или вот такими драконовскими мерами. В нормальной стране можно было бы подать иск в Конституционный суд, но в этом зазеркалье его практически не существует».

Что касается цен, то они пробили новый потолок, на что постоянно сетуют потребители в пабликах Главхутора. Самый простой хлеб стоит 30 грн вместо 15 довоенных, минералка украинского производства – от 30 до 50 (самая противная – не менее 20 против прежних 8). Стиральный порошок прошлой осенью продавался за 180 грн, а сейчас – за 360. Самая дешёвая зубная паста оценивалась до тридцатки, сейчас 70 – 80. Более качественные подскочили с 70 до 130-140. Повторимся: при практически неизменных пенсиях и зарплатах. Подчеркнем, что минимальная з/п на Украине составляет 6700 грн (ок. $ 170), а средняя колеблется в пределах чуть больше двойной «минималки», в зависимости от региона.

Еще один наш давний респондент, Мыкола, приличный (судя по видеосвязи) краснолицый человек, называющий себя «алкоэкспертом», отметил новое тотальное удорожание в изучаемой им сфере. 100-граммовка простой украинской горилки подобралась уже к черте в 60 грн. Хотя еще месяц назад была чуть более 40. Что же касается импортных «мерзавчиков», которые были по 80-90, то ныне они скакнули до 200. В магазинах еще остается номенклатура по прежней стоимости (видимо, нераспроданные старые наборы), но она тает на глазах вместе с ее ценниками. Мыкола делает логичный вывод, что «в ближайшее время следует ожидать очередного подорожания всех ТНП» (товаров народного потребления). А еще возмущается «цинизмом быдла», производящего алкоголь. Конкретно – фирмы, которая начала изготовлять водку «Бахмут», спекулируя на трагедии, происходящей в нем. С ним можно согласиться: водочный набор, учитывая вышесказанное, выглядит очень мерзко. Впрочем, мерзость для «титульной нации» – одна из самых главных особенностей.

При этом платежные возможности потребителей уменьшаются с каждым днем. Этому немало способствуют очередные «реформаторские» инициативы властей. Например, они объявили об окончании моратория на налоги с мелкого бизнеса. Тот факт, что мелкий бизнес, который и так почти лежит на спине в связи с военными ограничениями, просто загоняется в тупик или в полную тень, правительственных людоедов не волнует.

А еще стало известно о планируемом повышении стоимости электроэнергии – ни больше ни меньше, как в 5 (!) раз. Министр энергетики Украины Галущенко подписал распорядительный документ, позволяющий начать процесс восстановления экспорта электроэнергии. То бишь, дефицитное электричество, втридорога оплачиваемое простым народом, они еще собираются и перепродавать партнерам в другие страны. Ничуть не заботясь, что в бездну нищеты попадут миллионы простых потребителей. И не волнуясь, что своими руками уничтожили последнее уважение к себе у людей, еще недавно сидевших без света, воды и тепла, пока ахметовские торгаши резвились вовсю.

Еще одна неизбывная примета Главхутора – это, конечно, шароварный патриотизм. Который проявляется во всем. Даже в сфере торговли косметики и женским бельем. Вот что рассказала по этому поводу жена Иннокентия Эльвира:

«Я всегда в одном и том же магазине покупала косметику и, извините, колготки. Мне очень нравились кремы российского производства. Однако вскоре после начала СВО на них стали приклеивать бирки «Товар из страны-агрессора», а потом они и вовсе исчезли, видимо, закончились запасы. Теперь та же судьба постигла и колготки. Прихожу вот недавно, чтобы взять, как обычно, свои любимые «Conte» – а тут на тебе, прилавки пустые. Спрашиваю: что такое, куда они делись? Отвечают: мы их убрали, они производятся агрессором. Я удивляюсь: разве они российские? Да нет, говорят, белорусские! Вот такая история… Осталось только какое-то грубое барахло, и то немного. Короче, что называется, «шиза косит наши ряды». Потом я поискала в Интернете, еле нашла, да и то – почти по тройной стоимости. Было 70, стало 200 и больше».

Дико подскочили цены и на услуги автосервиса. В пабликах автолюбители жалуются на то, что простой шланг, кусок резины, стоивший не более 20-40 грн, теперь «весит» под 300-350. Плановые обслуживания авто вздорожали на 40-50%. А еще те же автомобилисты ругаются по поводу того, что киевские патрульные «полициянты» шастают по городу, выискивая себе жертв, как будто вороны кружат. Выглядывают из окон, присматриваются, кто как едет, ищут любую причину, лишь бы прицепиться и остановить. Даже если человек ничего не нарушал. Тормозят и начинают задавать вопросы типа «А чего вы так ездите? А с вами все в порядке? А почему лицо красное?» и т.д. Ну и, конечно, держат карманы шире.