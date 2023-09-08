Киев через министра обороны Умерова хочет разжечь межнациональную рознь в Крыму

Назначением министром обороны Украины межлисовца Рустема Умерова украинская власть пытается разжечь межнациональную рознь в Крыму.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорите правду» заявил врио министра информации республики Альберт Куршутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Куршутова, украинское руководство рассчитывает на то, что патриотически настроенные крымчане будут ассоциировать крымских татар с национальностью министра обороны и обвинять их в симпатиях к Украине.

«Что получается – крымский татарин – министр обороны, который ни одного дня не служил в армии, не занимался военной наукой, ничего в этом не понимает, более того, он еще и не финансист – и никто другой. То есть, это просто некая фигура крымского татарина. Теперь, что мы имеем – сообщество, которое в Крыму, люди, которые достаточно патриотично настроены, говорят: «А, эти крымские татары, вот, они теперь еще и министр обороны, и здесь они все такие».

Ну что, они хотят спровоцировать людей, живущих в Крыму, по отношению к крымским татарам. Потому что ассоциативное мышление у людей, которые здесь, начнет работать. Его начнут так или иначе ассоциировать с точки зрения национальности, со всеми, кто живет здесь. После этого начнутся какие-то военные действия – ассоциативно любой человек, который не углубляется в процесс, будет говорить: «А, это все этот крымский татарин командует, чтобы сюда летели ракеты, летели дроны». Они хотят создать конфликт внутри», – уверен Куршутов.