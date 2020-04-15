15.04.2020
 
Политика, Происшествия, Украина, Экология
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Киев чудом избежал радиоактивных осадков – эксперт по безопасности




Недавний масштабный пожар в Чернобыльской зоне долгое время не могли потушить по причине профессиональной несостоятельности Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Такое мнение в комментарии «ПолитНавигатору» высказал Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности.

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«К сожалению, те организационные решения, которые задействованы в зоне отчуждения, не позволяют оперативно обнаруживать возгорание. Этот пожар имеет системный характер. Это – не первый такой случай. Но предыдущие пожары под боком у Киева так и не заставили никого задуматься о том, что это – не только уничтожение природы, это и вред здоровью людей, поскольку при таких пожарах воздушными потоками распространяются радиоактивные микрочастицы. Пожары их поднимают, мы этим дышим, а выводов не делается», – сказал эксперт.

По его словам, соответствующие службы должны были понимать, что с учетом малоснежной зимы на большей части территории зоны отчуждения из-за легковоспламеняющейся хвойной подстилки прогнозировались пожары.

«Все крупные возгорания в Украине имеют трагические последствия – и пожары арсеналов, и лесные пожары. Их не устраняют оперативно по причине состояния ГосЧС, ее технического оснащения. Это говорит о профессиональной несостоятельности руководства ГосЧС. Само возгорание вокруг ЧАЭС разворачивалось достаточно медленно. Суетиться и что-то пытаться сделать начали только когда горели уже большие массивы леса. К счастью, пошел дождь, пожар потушен во многом благодаря ему», – подчеркнул Шабовта.

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