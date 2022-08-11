Киев дал инструкцию своей агентуре в Крыму после взрывов в Новофедоровке

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Новости Украины

Сочувствующие Украине жители Крыма не могли скрыть радости, снимая ролики о взрывах на военном аэродроме в Новофедоровке. Однако эмоции нужно сдержать и вновь затаиться, ожидая ВСУ.

Такие инструкции в эфире соросовского «Радио НВ» озвучила представитель президента Украины в несуществующей «Автономной Республике Крым» меджлисовка Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть реакция людей, которые радуются, празднуют. И для них это влечет определенную ответственность. Поэтому мы попросили наших граждан быть осторожными в публичных коммуникациях: пока мы территорию не освободили, вы нам нужны живые и на свободе, будьте осторожно, когда выкладываете что-то в социальной сети, чтобы не быть обвиненными в дискредитации Российской Армии», – сказала Ташева.

В то же время, она считает, что приехавшие после 2014 года из материковой России в Крым «будут готовиться к выезду». Украинская чиновница пояснила, что Крым как место концентрации военных объектов «максимально втянут в войну» и «является полем боя»