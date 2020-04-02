Киев де-факто отказался от Донбасса – Карасёв

02.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Закрытие пунктов пропуска в Донбассе свидетельствует о том, что Киев де-факто признал ЛНР и ДНР иностранными государствами.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По Донбассу нельзя этот вопрос оставлять. Что вообще произошло в связи с карантином, де-факто – власть установила границу Украины, где эта граница проходит? Де-факто по линии соприкосновения. А почему это де-факто граница? Потому что не запускают и не выпускают через границу, несмотря на всю риторику, что: «Это наши люди».

Но когда чрезвычайная ситуация, когда страна в беде, власть, не предупреждая и не советуясь, просто закрыла границу, де-факто признав, что это нынешняя граница Украины, которая исключает из себя неконтролируемую часть Донбасса.

О том же вчера говорил в эфире глава фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук, который также обратил внимание на это.

Вы понимаете, какая беда, карантин может и полгода быть, это же не законсервировать эту границу, а потом она как-то сама по себе отпадёт, а люди привыкли уже жить там, и их отгородили, они же видят, что каждая страна сейчас отгораживается и начинается национальный эгоизм.

И так получается, что Донбасс, который не контролируется, выживает в одиночку, там свой режим карантина, и это признак государства в условиях карантина, нравится нам или не нравится, квазигосударство или не квазигосударство, но это признак государственности, признак суверенного и геополитического решения, местные власти проводят там свою геополитику, и Украина проводит там свою геополитику, и эта политика распространяется на восток до линии соприкосновения», – отметил он.

Также эксперт намекнул, что в Зе-команде не хотят возвращать Донбасс и противодействуют политикам, которые делают шаги для мирного урегулирования конфликта.

«А где разговоры про Станицу Луганскую, про гуманитарные переходы? Вы видите, что нынешний руководитель Офиса президента Андрей Ермак. История с коррупционными связями, за которые на него начались нападки, но сбивать его стали не из-за этого, а за такие инициативы по Минску, и мы теперь не знаем, а может эта коррупционная история тоже с этим как-то связана, а не только имеет такой подтекст борьбы с коррупционным окружением Зеленского.

Вот эта история очень печальна, потому что власть не де-юре, но де-факто, признала, что нынешние границы Украины — это границы, которые заканчиваются контролируемым Донбассом, и не распространяются на неконтролируемый», – резюмировал Карасёв.