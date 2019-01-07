Киев делает ставку на религиозную бойню

07.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские власти переходят к силовому сценарию, используя националистов как ударную силу, чтобы спровоцировать открытые столкновения между православными.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера радикалы провели акции устрашения у стен храмов в Сумской, Тернопольской, Львовской, Ровенской и Винницкой областях», – сообщил военный.

Кроме того, он отметил, что киевская власть откровенно поощряет радикалов, обеспечивая им поддержку со стороны силовиков и СМИ.

«Преступная украинская власть для достижения своих целей вновь использует радикалов-националистов как организованную боевую якобы общественную организацию. В 2013-2014 годах их руками был осуществлен государственный переворот. Теперь же боевиков используют для притеснения верующих и рейдерских захватов многочисленных объектов УПЦ МП», – заявил Безсонов.