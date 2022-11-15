«Киев добился: евреи США отказались помогать Украине» – Табах

Новости Украины

Поддержка Киевом в ООН резолюции, которая требует от Израиля избавления от ядерного оружия, уже начала приносить свои плоды.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помогает ли Украина себе в сложившейся ситуации? Не очень. Я не лезу во внутреннюю политику, это ваше дело, но я переживаю за Украину, мои товарищи там тоже гибнут. Я тоже очень много инвестировал и времени, и сил, и финансов для победы. Но так, как голосует Украина в ООН, это только вредит Украине. Голосовать постоянно в ООН против Израиля, то есть за уничтожение Израиля – вместе с Россией, Ираном, Белоруссией и Сирией… против США, Германии, Австрии, Канады, Польши – ваших ближних союзников, выгоды тут я никакой не вижу. Зачем? Эти голосования в ООН всем до одного места, они никогда ничего не решали и не будут. Из 19 последних голосований 17 было против Израиля. Зачем Украина голосует вместе со своими врагами против своих союзников? Потом удивляется, что Израиль не помогает» – недоумевает экс-натовец.

Он подчеркнул, что Украина сама на ровном месте спровоцировала такую реакцию не только от Израиля, но и со стороны еврейской диаспоры – как минимум канадской и американской.

«Мне и моему окружению уже звонят – создали ужасно сложную ситуацию. Я не понимаю, почему так работает украинская дипломатия. Я пытаюсь это списать на диверсию или ещё что-то против Украины. Потому что это вообще никакого значения не имеет, кроме вреда самой Украине. Израилю пофигу, США тоже. И вот уже еврейская диаспора в США говорит: на нас не рассчитывайте, хотя раньше была очень проукраинской. Мой товарищ, который дал больше миллиона долларов Украине, сказал: со мной больше вопрос этот не поднимай, я не хочу это слышать», – рассказал Табах.