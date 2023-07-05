Киев добивается прекращения прямых авиарейсов между Тбилиси и Москвой

Новый дипломатический скандал разразился между Киевом и Тбилиси. Он связан в недавним решением президента РФ Владимира Путина о возобновлении прямых авиарейсов с Грузией. Решение было принято в мае этого года по просьбе грузинской общественной платформы «Солидарность во имя Мира», организовавшей встречу делегации грузинской общественности с руководителями Комитета по делам СНГ Государственной Думы РФ в Москве.

«Россия делает шаги навстречу Грузии и будет делать их дальше», – заявил тогда президент РФ.

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Зеленский внес в санкционный список авиакомпанию «Грузинские Авиалинии», в связи с чем МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины Александра Шульгу. МИД Грузии твердо стоит на позиции, что у Зеленского не было никаких основании принимать такое решение.

В связи с санкциями резко высказался ряд высокопоставленных лиц грузинской власти: министр экономики, а также лидер правящей партии «Грузинская Мечта». Они назвали решение политически мотивированным и обвинили еще и грузинскую оппозицию, имеющую с Киевом теснейшие связи. Именно внутренняя оппозиция добивается международных санкций против грузинской авиакомпании, чтобы она лишилась возможности осуществлять международные рейсы, что будет довольно болезненным ударом.

Но есть еще одна влиятельная фигура, выступившая против восстановления прямых авиарейсов между Грузией и РФ: «в борьбу» за прекращение прямого авиасообщения с самого начала включилась посол США в Грузии Келли Дегнан.

Дегнан полагает, что восстановление прямых авиарейсов не в интересах населения Грузии, а в интересах миллионов граждан РФ, которые вновь приедут отдыхать в южно-кавказскую страну. При этом, игнорируются интересы тех, кто этих россиян встречает в Грузии. Полностью игнорируются также и интересы до миллиона граждан (и неграждан) РФ грузинского происхождения, которые с семьями живут в России и годами сталкиваются с проблемами отсутствия нормальной транспортной связи между соседними странами. Они страдают еще и от отсутствия дипломатического союза да и нормальных прямых контактов между официальной Грузией и РФ, что продолжается уже десятки лет. При этом все население Грузии, да и многие в России, хорошо понимают, что главным препятствием на пути нормализации отношений между РФ и Грузией остаются США и мощная проамериканская внутренняя платформа, что несет постоянную угрозу дестабилизации внутриполитической ситуации в Грузии.

Постоянно апеллируя к тому, что «агрессор» Россия продолжает «оккупацию 20 процентов Грузинской территории», а «стратегический партнер» США выступает за территориальную целостность Грузии, посол США позволяет себе требовать от грузинской стороны прекращения прямых авиарейсов на фоне того, что куда более интенсивное авиасообщение с Россией имеют такие страны, как Турция, Израиль, Саудовская Аравия, среднеазиатские страны, да и соседние Армения и Азербайджан.

Игнорируя мощнейший воздушный хаб в Стамбуле, через который как раз и удобнее попасть в западные страны из РФ, посол США обеспокоена предоставленной грузинской стороной россиянам возможностью попасть в западные страны транзитом через грузинские аэропорты. Более того, Дегнан призывает грузин, вспомнить, «что Россия сделала, чтобы подорвать грузинский язык, религию, культуру и независимость» и открыто высказывает недовольство по поводу взвешенной политики Тбилиси, не присоединившегося к воинствующему антироссийскому блоку.

В ответ американскому дипломату Премьер-министр Грузии уверяет, что он будет исходить исключительно из интересов своей страны, что видно и по свежайшим шагам по расширению возможностей прямого авиасообщения с Россией.

Так вот, несмотря на вышеописанный скандал, поднятый Зеленским с Дегнан, уже с этой недели российская авиакомпания «Азимут» удвоит количество авиарейсов между Тбилиси и Москвой (будет осуществляться в день два рейса), а другая российская авиакомпания «Red Wings» будет осуществлять рейсы Москва-Кутаиси и Сочи-Тбилиси – впервые после четырехлетнего перерыва.