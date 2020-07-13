Киев должен был в первых рядах протестовать против решения Эрдогана по Софии Константинопольской

13.07.2020, Киев, Игорь Петров

Если Украина действительно считает себя наследницей Киевской Руси, то с ее стороны должны были прозвучать заявления, направленные против превращения собора Святой Софии в Константинополе в мечеть.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил пресс-секретарь УПЦ Василий Анисимов.

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«Киев напрямую связан со Святой Софией. Мы получили от Византии, Константинополя нашу православную веру, письменность, историческое самосознание.

Киевлянин Нестор Летописец в «Повести временных лет» приводит слова, которые послы князя Владимира сказали ему после того, как побывали на службе в Святой Софии: «Не знаем, на небе мы были или на земле».

Православная вера запала в сердце нашему народу благодаря Святой Софии. Поэтому и один из первых наших киевских храмов также носит это имя.

Превращать собор Святой Софии в мечеть – кощунство. Этого не должны были бы делать из уважения к христианству. И если мы считаем себя наследниками Киевской Руси, то, конечно, наши власти должны были сделать какое-то заявление по этому поводу.

Возможно, это помогло бы остановить превращение Святой Софии в мечеть – ведь другие страны делают соответствующие заявления. Патриарх Кирилл также призывал сохранить Святую Софию в качестве христианского храма», – сказал Анисимов.