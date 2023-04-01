Киевскому режиму стоит одуматься и отказаться принимать боеприпасы с обедненным ураном, ведь их применение заразит территории Украины на десятилетия.

Об этом в ходе заседания Совета безопасности ООН заявил постпред России Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Двуличие западных стран нас давно уже не удивляет, украинский кризис наглядно его продемонстрировал. Причём, интересы других стран западные страны никогда не принимают во внимание.

Недавний вопиющий пример – решение Лондона о поставках Киеву бронебойных снарядов с обеднённым ураном. Всем доподлинно известно о применении подобных токсичных боеприпасов для тех районов, в которых они использовались.

Их в полной мере ощутили на себе жертвы вторжения западных государств в Югославии и Ираке, причём отголоски использования там этих боеприпасов ощущаются до сих пор», – сказал дипломат.