23.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
майдан, Общество, Политика, Религия, Россия, СБУ, Скандал, Украина
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Киев дожил до Исламомайдана: мусульмане грозят Зеленскому взрывом «возмущения и агрессии»


Трое граждан Узбекистана, ранее обращавшихся к властям Украины с просьбой о предоставлении убежища, пропали. К их исчезновению причастны спецслужбы Украины и Узбекистана.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Глава ассоциации мусульман-беженцев «Азан» Анвар Деркач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в октябре 2020 году исчез Алишер Хайдаров, ранее обвиняемый в Узбекистане за религиозных экстремизм по двум статьям Уголовного кодекса. Другой пропавший, Рахмедин Сапаров, отбывал наказание в колонии и исчез из нее в день освобождения, при этом администрация колонии заявляет, что его вывели с территории и дали справку об освобождении. Еще один граждан Узбекистана Улукбек Хакимов, по словам Анвара Деркача был арестован сотрудниками СБУ.

«Все свидетельствует о том, что существует системная работа так называемых правоохранительных органов Украины которые действуют в сговоре со спецслужбами авторитарных режимов, в частности, Узбекистана, по задержанию, поимке и выдворению людей, против которых в Узбекистане возбуждены дела по религиозным и политическим мотивам.

То есть, украинские спецслужбы действуют в интересах других государств, провоцируя справедливое возмущение, агрессию украинских мусульман здесь, против своего государства. Я думаю, что это – вредная для государства и общества деятельность людей, облеченных властью, которые живут на наши налоги», – сказал Анвар Деркач.


Ранее Анвар Деркач выступал с подобными обвинениями по поводу сотрудничества СБУ со спецслужбами России, которым тоже выдавали мусульман, обвиняемых в экстремизме, а также критиковал отказ Пограничной службы Украины впустить в страну гражданина России Дмитрия Хамзу Черноморченко, который работает главным редактором медиапроекта «Голос Ислама» и живет в Турции.

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