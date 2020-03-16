«Киев – это прошлый век плюс стеклянный мост» – Зе-кандидат в мэры

16.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Киев оказался отброшен в развитии на 20 лет назад. Даже соседние европейские столицы, которые ранее отставали от Киева, сегодня ушли далеко вперед.

Об этом в эфире интернет-канала «Эхо Киева» заявил депутат Верховной Рады, член фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко, который претендует на должность главы Киевской горадминистрации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев для меня – не просто родной город, а город, к которому я отношусь с уважением и пиететом, потому что это не только воспоминания детства, когда ты город уважал и любил, но это еще и современность, когда уважать или гордиться тем, что происходит в городе – мало есть чем. Разве что стеклянным мостом.

Скорее всего, это ощущение, которое сейчас меня переполняет, это сожаление и грусть и обеспокоенность по поводу того, что происходит в городе.

Когда ты сравниваешь Киев хотя бы с соседними городами, такими как Варшава или Вильнюс, ты понимаешь, что живешь не в 2020-м году, а где-то лет 20 назад, потому что города, которые отставали от Киева в развитии и возможностях на сегодняшний момент с точки зрения инфраструктуры, безопасности, медицины, социальной сферы – находятся намного впереди Киева. Хотя у Киева для этого есть все возможности», – переживает Ткаченко.