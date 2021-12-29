Киев ещё на год продлил «змагарам» возможность прятаться от Лукашенко на Украине

Украина продлила ещё на год возможность временного пребывания в стране граждан Белоруссии – до 180 дней.

Об этом в ходе заседания Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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С вопросом о продлении действия постановления к премьеру обратился скандальный депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Мы понимаем, что этот вопрос и гуманитарный, потому что репрессии в Белоруссии продолжаются, Лукашенко продолжает Украине угрожать, белорусский диктатор. Но этот вопрос и экономический для Украины. Потому что многие из этих людей работают на Украине и работают на наш ВВП, приносят пользу нашему государству.

Поэтому я как глава межфракционного объединения «За демократическую Белоруссию», просьба продлить срок действия этого постановления на 22-й год», – попросил Гончаренко.