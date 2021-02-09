«Киев финансирует агрессию России» – украинский генерал

09.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина занимается «финансированием терроризма» на государственном уровне, поэтому обвинять в этом оппозиционных депутатов или телеканалы неуместно.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-депутат Верховной рады и генерал МВД Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Москаль напомнил, что в то время, как депутата Верховной рады Тараса Козака обвиняют в закупках угля у республик Донбасса, Украина сама закупает электроэнергию у «страны-агрессора».

«У нас паспорта страны-агрессора, у нас электрика страны-агрессора, у нас все страны-агрессора. Ну что вам сказать? Посмотрите, какая была борьба, когда в Крым государство не хотело отключать водоснабжение, взрывали ЛЭПы, загораживали воду. Сказал Кулеба в своем интервью недавно, что мы дадим воду, когда русские уйдут из Крыма. А, может, мы будем брать электричество из Российской Федерации, когда россияне уйдут из Донбасса?

Статью «финансирование терроризма»… что, русские [электроэнергию] дают бесплатно? Да, они дают демпинговую, но сколько заплачено в России? А, может, эти деньги идут, а наверное идут, на закупку «Градов», на закупку «Васильков», на закупку снарядов и тому подобное. Ну так, люди добрые почему вы кого-то хотите сажать за финансирование терроризма, когда сегодня государство финансирует терроризм в Российской Федерации, вот и все, не о чем говорить», – заявил Москаль.