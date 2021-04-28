Киев готов продолжать бойню, лишь бы не признавать Донбасс стороной конфликта

28.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Киевские переговорщики отказались подписывать «пасхальное перемирие», в тексте которого указано, что стороны конфликта – Украина и Донбасс.

Об этом сообщили в МИД ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве сообщили, что Киев на сегодняшнем заседании Контактной группы фактически заблокировал предложения России о согласовании механизма верификации и предотвращения нарушений перемирия в Донбассе.

Отмечается, что в ходе обсуждения украинская делегация прибегла к своим традиционным методам подмены формулировок таким образом, чтобы вновь заменить обязательства по соблюдению постоянного прекращения огня на непонятные временные перемирия, при этом сделав всё, чтобы ответственность сторон за прекращение огня была максимально размытой.

Не спасло ситуацию и то, что Москвой и республиками Донбасса было предложено аж семь различных компромиссных вариантов текста.

По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, Украина «придумала себе какие-то виртуальные красные линии, вместо обсуждения сути, занималась казуистикой, отказалась от всех наших предложений, лишь бы не допустить в тексте документа чёткого указания того, что стороны конфликта – это Киев и республики».

Исходя из этого, Никонорова пришла к выводу, что Киев прекрасно себя чувствует «в рамках постоянного вбрасывания в медиапространство пустых, ничего не значащих и ни на что не влияющих лозунгов».

Продуктивная деятельность по обеспечению устойчивого мира на Донбассе интересует украинскую сторону в самую последнюю очередь.

В свою очередь, полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов также отметил деструктивный подход киевских переговорщиков.

«Вместо обсуждения вопросов по существу, всё было направлено на выстраивание запутанных «юридических конструкций» с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта. Фактически ради соблюдения надуманных «красных линий», прямо противоречащих Минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей», – сказал Грызлов журналистам по итогам заседания контактной группы.

Политик констатировал, что нынешняя украинская власть в угоду националистическому меньшинству проявляет неспособность осуществить практические шаги по соблюдению режима прекращения огня.

Отметим, украинская сторона во всём традиционно обвинила республики Донбасса.

«Все стороны согласились с необходимостью установить «пасхальное перемирие». Было предложено два текста документа – украинский и российский. Но не удалось нам пока договориться по окончательному тексту, потому что есть чувствительные формулировки. Нужно время, чтобы их хорошо продумать. Однако стороны договорились продолжать консультации и вновь подтвердили идею об установлении «пасхального перемирия», – прокомментировал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передаёт «Интерфакс».

В то же время одиозный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко озвучил результаты переговоров без дипломатических формулировок.

«Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о пасхальном перемирии. Вопрос заблокировали кремлевские марионетки Л/ДНР. Следующая встреча ТКГ 17 мая», – написал Гончаренко у себя в Telegram.