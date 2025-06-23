Киев готов резко обострить террористическую угрозу на территории РФ

Максим Столяров.  
23.06.2025 18:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Миграция, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Следует очень серьёзно отнестись к заявлениям Зеленского, который после встречи с начальником ГУР террористом Будановым сказал о «намерении нанести новые мощные удары по России для существенного снижения российского потенциала».

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Следует очень серьёзно отнестись к заявлениям Зеленского, который после встречи с начальником ГУР террористом...

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«Вы абсолютно правы [нужно относиться серьёзно]. Для этого нужно понять очень простые вещи. В далёком 2015 году командующий объединёнными вооружёнными силами НАТО, американский адмирал представил миру концепцию «троянского коня». Концентрировано оно звучало так: когда вы увидите наши самолёты в воздухе, знайте – мы уже на вашей земле.

Идея сводится к тому, что заранее развернуть группировку диверсантов, которые начнут уничтожать наши ЗРК и всё остальное. То, что они были отработаны в Израиле, и то, что это было произведено в ударах по нашим стратегическим самолётам беспилотниками, это была, видимо, проба пера», – прокомментировал Сивков.

«Нельзя забывать, что на нашей территории находится несколько миллионов выходцев из Средней Азии и несколько миллионов выходцев из Украины. Нельзя забывать, что убийства наших генералов совершали именно мигранты с Украины, а расстрел в «Крокусе» делали деятели из Средней Азии. Поэтому вопрос нейтрализации этих сил сейчас центральный, это вопрос, в первую очередь, к ФСБ и МВД», – предупреждал эксперт.

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