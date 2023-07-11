Киев готовит большую провокацию с выбросом радиации – эксперт

Владимир Гладков .  
11.07.2023 20:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 847
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Страны западного блока и прислуживающее им киевское руководство готовят провокацию с радиационным загрязнением значительной территории «незалежной» и новых регионов России.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману, заявил политолог Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока и прислуживающее им киевское руководство готовят провокацию с радиационным загрязнением значительной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«На Украине готовится большая провокация с выбросом радиации. Более того, к ней готовят украинское население. Целые передачи по этому поводу, Гордон с Арестовичем беседуют, рассказывают, что прям сейчас русские взорвут», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что для этого достаточно всего лишь немного повредить ЗАЭС.

«И при этом явно предпринимается всё, чтобы если не реактор взорвать, для них это явно уж очень более сложная и крепкая система, и наши её хорошо охраняют, а повредить что-нибудь. Есть вспомогательные помещения, удар по которым может создать ситуацию выброса радиации – например, хранилище отработанного топлива. Можно попытаться вывести из строя систему охлаждения, что они и пытаются сделать. А это уже связано с водохранилищем, с прудами.

Да, техническую инфраструктуру Запорожской АЭС повредить можно. И это может вызвать радиационный выброс, они на это надеются. Они это сделают, если смогут, и обвинят в этом нас», – добавил Сатановский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть