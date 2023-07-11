Киев готовит большую провокацию с выбросом радиации – эксперт

Страны западного блока и прислуживающее им киевское руководство готовят провокацию с радиационным загрязнением значительной территории «незалежной» и новых регионов России.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману, заявил политолог Евгений Сатановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине готовится большая провокация с выбросом радиации. Более того, к ней готовят украинское население. Целые передачи по этому поводу, Гордон с Арестовичем беседуют, рассказывают, что прям сейчас русские взорвут», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что для этого достаточно всего лишь немного повредить ЗАЭС.

«И при этом явно предпринимается всё, чтобы если не реактор взорвать, для них это явно уж очень более сложная и крепкая система, и наши её хорошо охраняют, а повредить что-нибудь. Есть вспомогательные помещения, удар по которым может создать ситуацию выброса радиации – например, хранилище отработанного топлива. Можно попытаться вывести из строя систему охлаждения, что они и пытаются сделать. А это уже связано с водохранилищем, с прудами.

Да, техническую инфраструктуру Запорожской АЭС повредить можно. И это может вызвать радиационный выброс, они на это надеются. Они это сделают, если смогут, и обвинят в этом нас», – добавил Сатановский.