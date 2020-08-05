Киев готовит к местным выборам «эскадроны смерти»

05.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Киевская власть собирается использовать неофициальные вооружённые националистические формирования для кровавого подавления любых проявлений инакомыслия в ходе намеченных на осень местных выборов на Украине.

Об этом в эфире «News Front» заявил перешедший на сторону России сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, на днях появились фото и видеоматериалы «презентации» нового военизированного националистического формирования, которые опубликовал в «Facebook» некий Владислав Дулапчий, которого украинские СМИ называют «юристом» и «общественным активистом».

«Aut Caesar, aut nihil! Минувшей ночью под Киевом состоялся форум украинских националистов, представивший новую организацию – «Centuria».

Или всё, или ничего, пан или пропал – девиз организации отсылает к истории Рима и фундаменту Европейской Цивилизации, стоящей на страже Порядка против Хаоса, сплоченности против разобщения и патриархальных ценностей Братства против женственной и ведомой толпы.

Новая организация с Вечными ценностями – пожалуй, именно то, чего не хватало на политической (и, прежде всего, мета-политической) арене Восточной Европы, где бьется Сердце нашего сопротивления! Следим за развитием, а начало – прекрасное!» – написал Дулапчий, разместивший фото и видео вооружённых людей в масках, совершающих своеобразные ритуалы.

Комментируя ситуацию, Василий Прозоров отметил, что вряд ли такая тенденция может закончиться чем-то хорошим для Украины.

«Украина – это сейчас настолько непредсказуемая территория, что вообще трудно давать какие-то прогнозы. Кто мог сказать шесть лет назад, что так всё перевернётся? Понятно, есть предпосылки, что сейчас после этих выборов мы можем увидеть, например, центробежные стремления, потому что в районных, областных органах власти придут люди, которые будут говорить Киеву: а зачем вы нам нужны, у нас и так всё хорошо. Это вполне предсказуемо», – заявил экс-СБУшник.

«Но, допустим, вот эта «Centuria» – не рассматриваете ли вы вариант, что это будут эскадроны смерти киевской власти, которые будут просто на местах подавлять любые проявления инакомыслия?

Да, есть МВД, СБУ, Нацгвардия, но это официальные структуры, им нельзя дать приказ пойти расстрелять сельсовет, в котором проголосовали, например, за ОПЗЖ и «Партию Шария». А «Centuria» – это вроде как…Они приехали, грубо говоря, вырезали всех и уехали», – добавил Прозоров.