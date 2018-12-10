Киев готовит химическую диверсию и масштабное наступление в Донбассе – разведка

10.12.2018, Донецк, Владимир Гладков

Украинское командование планирует устроить крупную химическую диверсию в прифронтовом Мариуполе для получения предлога на проведение масштабной наступательной операции на территории ДНР.

Об этом в срочном обращении заявил официальный представитель оперативного командования ДНР полковник Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашей разведкой добыты неопровержимые доказательства подготовки ВСУ к наступлению на Мариупольском направлении. Полученная из достоверных источников информация полностью раскрывает замысел украинских силовиков. Цель планируемого наступления – захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов и установить контроль над участком границы между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией в районе населенных пунктов Коньково и Холодное.

Сформированная противником ударная наступательная группировка, общей численностью более 12 тысяч человек, сосредоточена вдоль линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотроицкое, Широкое и Ровнополь. Здесь сконцентрировано более 50 танков, 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и минометов.

Первый эшелон составляют 128-я горно-штурмовая и 79-я десантно-штурмовая бригады. Во втором эшелоне – 56-я мотопехотная бригада и 36-я бригада морской пехоты. Основу группировки артиллерии составляет два реактивных дивизиона 27-й артиллерийской бригады и реактивный дивизион 15-го артиллерийского полка. Помимо этого, в район населенного пункта Володарское срочным порядком переброшено 12 единиц РСЗО «Смерч» 40-й артиллерийской бригады. В резерв выведена тактическая группа «Мариуполь» в составе 73-го морского центра специального назначения (около 500 человек) и двух гаубичных самоходных дивизионов 1-й и 406-й артиллерийских бригад. Функции заградотряда возложены на бандитов полка «Азов», – сообщил Басурин.

По данным разведки Народной милиции ДНР, наступление украинских войск начнётся 14 декабря, а после планируемой ВСУ оккупации населённых пунктов ДНР, украинским нацбатам будет поручено провести «зачистку» среди населения.

«По замыслу украинского командования утром 14 декабря после артиллерийской подготовки передовые подразделения 128 и 79 бригад должны перейти в наступление с рубежа населенный пункт Гранитное-Широкино в направлении населенного пункта Клинкино с задачей к исходу 15 декабря выйти к государственной границе ДНР в районе населенных пунктов Коньково и Холодное.

Для развития успеха наступления и прикрытия наступающих подразделений 79-й бригады планируется ввод в бой второго эшелона – 56-й мотопехотной бригады с рубежа Приморское-Шевченко в направлении населенного пункта Клинкино. Для нарушения управления наших войск возможны диверсионные действия силами тактической группы «Мариуполь».

После завершения операции на захваченной территории силами нацистского полка «Азов» и также рейдовыми отрядами 36-й бригады морской пехоты планируется зачистка населенных пунктов от нежелательных, по их мнению, «элементов» и противников украинской оккупации», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Поводом для операции, по мнению Басурина, должен стать взрыв на Мариупольском химическом заводе, заранее организованный украинским командованием.

«Командование этой преступной авантюрой возложено на военного преступника Мойсюка получившего за преданность 6 декабря из рук Порошенко генеральские погоны.

Поводом для вооруженной агрессии послужит теракт, совершенный украинскими спецслужбами в Мариуполе. За несколько дней до планируемого наступления на одном из промышленных предприятий будет совершен подрыв хранилища с химикатами. Не исключено, что с применением беспилотных летательных аппаратов, приспособленных для сброса мин и ручных гранат.

В результате должен произойти выброс отравляющих веществ. По имеющейся у нас информации, которая сейчас проверяется, проведение диверсии планируется на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Здесь хранятся значительные запасы аммиака, используемые в промышленном производстве. В этом случае масштабы возможного заражения могут составить до 15 квадратных километров. В зоне заражения окажется часть Мариуполя с населением около 50-ти тысяч человек.

В дальнейшем ответственность за эту диверсию режим Порошенко планирует возложить на Донецкую Республику. Данные действия будут сопровождаться истерией в украинских СМИ, призванной убедить украинцев и международное сообщество в справедливости и оправданности развязывания против нас агрессии», – отметил полковник.

По мнению Эдуарда Басурина, данная провокация необходима украинскому президенту для демонстрации своих «успехов» на предстоящем соборе киевских раскольников.

“Не случайно выбрана и дата завершения операции украинских силовиков – 15 декабря. Видимо Порошенко не терпится на раскольничьем соборе, который он собирает в тот же день, доложить раскольникам, по сути предателям украинского народа, каковым является, и он сам, о своих военных победах. Собственно, это и является основной причиной задуманной киевскими властями провокации – не взирая ни на что продемонстрировать «перемогу». Потому Наев и Мойсюк, стремясь выслужиться, не будут жалеть солдат, чтобы выполнить преступный приказ своего президента», – резюмировал он.