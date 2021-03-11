Киев готовит кровавую провокацию в Донбассе – Москва ответит введением миротворцев

11.03.2021, Москва, Сергей Вредников

Новости Украины

В ближайшие несколько дней украинское руководство может устроить в Донбассе кровавую провокацию с большим количеством жертв.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила журналистка Юлия Витязева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наблюдая за тем, что происходит в Донбассе, у меня есть нехорошее предчувствие, что в понедельник будет объявлена всеобщая мобилизация на Украине. За эти несколько дней – может произойти что угодно. Для Украины это будет событие, которое будут обсуждать все.

Просто, может пройти провокация, которую анонсирует украинская сторона – Арестович, Гармаш и все остальные, перекрикивая друг друга, рассказывают, что Россия сейчас сделает провокацию. Хотя на самом деле громче всех кричит «держи вора» именно вор.

То есть, эти люди, мало того, что продолжают массированно обстреливать Донбасс, ещё и готовят что-то очень нехорошее. Им не нужна большая война на Донбассе. Им нужна кровь, много крови, в одну конкретную минуту времени. И чтобы потом фото и видео оттуда показывать своим друзьям в Америке и Европе и рассказывать: «Посмотрите, Путин на нас напал», – предупреждает экмперт.

В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что в случае обострения в Донбассе Россия воспользуется своим богатым опытом принуждения к миру.

«Я готов – введём миротворцев, и спокойно всё выполним. Мы введём миротворцев, и всё будет тихо. Потому что больше ведь никто не может ничего сделать. Россия умеет принуждать к миру, узнают на собственном примере.

Тупые, не можете выполнять, что написано? Считаете, что можете хитрить? Россия имеет большой опыт в принуждении к миру», – добавил Соловьёв.