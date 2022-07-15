Киев готовит наступательную провокацию на территории РФ – Безсонов

15.07.2022  21:49 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Заявления украинских властей, что ВФУ готовятся идти в контрнаступление на Юг, не имеют под собой никаких оснований, потому что сил таких у них нет.

Об этом в эфире канала «RT стрим» заявил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления украинских властей, что ВФУ готовятся идти в контрнаступление на Юг, не имеют под...

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«Они (украинские власти – ред.) сейчас заявляют, что мы начнём под Киевом собирать бригады мобилизованных, тренировать их, сейчас 10 тысяч вернётся с Великобритании подготовленных, и мы пойдём на юг освобождать. Мне бы, если бы я был военным начальником, показалось бы, что они что-то другое затевают. Сил на то, чтобы пойти в контрнаступление на югах и проломать нашу линию фронта, что-то отжать, у них нет. Но вот какую-то провокацию совершить на севере Украины…», – предположил Безсонов.

«Оттягивая внимание на юг», – уточнил ведущий.

«Совершенно верно. Во-первых, здесь сразу решается несколько вопросов. По их мнению, нам придётся с фронта какие-то подразделения бросить на эту ситуацию в какой-то пограничной зоне российской. Во-вторых, это будет удар репутационный. В-третьих, это будет информационная «перемога» украинская.

Они там, например, посёлок какой-то займут или какую-то балку или лесополосу на территории нашей большой Родины. И у них это уже будет серьёзная победа для них. Здесь этот момент надо рассматривать, в том числе, и обычный популизм, но и в том числе, какая-то военная хитрость», – рассказал замминистра.

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