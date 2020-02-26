Киев готовит новую средневековую дикость на высшем государственном уровне

26.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

На Украине фактически готовы бросать на растерзание толпы иностранцев, если они откажутся от медицинского осмотра при въезде в страну.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Угроза эпидемии коронавируса оказалась лакмусовой бумажкой для новой власти во главе с Зеленским, которая в полной мере проявила непрофессионализм и безответственность команды «слуг народа». При этом национальный позор, которым обернулась эвакуация граждан Украины и иностранцев из Китая с последующей «теплой встречей» в Новых Санжарах, так и не стала уроком.

Пока секретарь СНБО Алексей Данилов и министр внутренних дел Арсен Аваков убеждают сограждан в полном контроле над ситуацией, связанной с коронавирусом, а также сообщают о повышенных мерах безопасности, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявляет о готовности подвергнуть общественной травле прибывающих в страну граждан, в том числе и иностранцев, которые откажутся проходить медицинское обследование. По его словам, отказ будет зафиксирован на видео и выложен для публичного доступа, чтобы за пределами пункта пропуска этих людей встречали «активные граждане», сами забирали анализы и отвозили, куда захотят», – рассказал Муратов.

Общественник также называл это «средневековой дикостью на высшем государственном уровне».

«Что произойдет в подобном случае, легко догадаться – вспомним, как «мирные протестующие» жгли бойцов «Беркута» на Майдане, вспомним трагедию в одесском Доме профсоюзов, вспомним истерию в Новых Санжарах.

О каком «европейском выборе» Украины может идти речь, когда попрание общечеловеческих ценностей, базовых прав и свобод, убийство инакомыслящих сограждан стали нормой при полнейшем попустительстве, а то и при поощрении власти? Речь идет о становлении идеологии, которую иначе как фашистской назвать сложно», – подчеркнул Муратов.

«Она глубже и глубже проникает во все сферы жизни украинского общества, что особенно печально в преддверии 75-ой годовщины Великой Победы. Всем сознательным гражданам Украины, которые еще не заразились национализмом, гораздо более опасным, чем пресловутый коронавирус, сохранили верность культурным ценностям и исторической памяти, следует объединить усилия для того, чтобы вернуть страну на путь цивилизационного развития и не допустить падения в пропасть деградации и самоуничтожения», – подытожил общественник.