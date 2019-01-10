Киев готовит новые провокации в Донбассе к приезду главы ОБСЕ

10.01.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинская сторона готовит провокации на Мариупольском направлении к планируемому приезду в Донбасс председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака и министров иностранных дел ряда государств.

Такую информацию озвучил сегодня в ходе брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



В частности он отметил, что на Мариупольском направлении в 79-ю десантно-штурмовую бригаду отмечено прибытие рабочей группы во главе с командующим десантно-штурмовыми войсками Забродским.

«По имеющейся у разведки ДНР информации, Забродский провел рабочее совещание с управлением 79-й бригады и командирами подразделений, в ходе которого отданы указания на организацию и проведение провокаций в зоне ответственности бригады», – сообщил Даниил Безсонов.

Кроме того, по информации официального представителя НМ ДНР, осуществлена координация действий командования 79-й бригады, пресс-центра штаба оккупационных сил и представителей пропагандистских украинских СМИ, которые прибыли в данный район для освещения на данных событий и подачи информации в нужном им ракурсе.

«Также на следующей неделе Донбасс посетит председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак. Кроме того, Климкин планирует привезти в Мариуполь министров иностранных дел ряда государств. В связи с этим, существует большая вероятность проведения украинской стороной провокаций в указанный период, с целью обвинения Народной милиции Республики в срыве процесса мирного урегулирования конфликта», – сказал в заключение Даниил Безсонов.

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