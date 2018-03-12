12.03.2018, Киев, Игорь Петров
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ЕС, Россия, Украина, Энергетика

Киев готовит очередную «писульку» в ЕС – требует остановить «Северный поток-2»


Партия Арсения Яценюка «Народный фронт» инициирует обращение Верховной Рады Украины к ЕС о недопущении строительства газопровода «Северный поток-2».

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявил Максим Бурбак («Народный фронт»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы зарегистрируем это  постановление. Строительство еще одной ветки газопровода дополнительно будет подрывать стабильность и безопасность Европы. Мы должны постоянно повторять нашим европейским партнерам, что это – не коммерция, а политическое оружие Кремля, – сказал соратник Яценюка.

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