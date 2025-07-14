Украинское руководство запускает над Киевом транспортные самолёты, чтобы спровоцировать Россию на сбитие «гражданского» судна.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил военный эксперт, редактор и коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой-то транспортный тяжелый самолет недавно летел в небе над Украиной, хотя вроде как небо там закрыто. И начали предполагать, что он привез на Украину что-то очень тяжелое. Крик и гром среди ясного неба начался по поводу того, а почему он спокойно пролетел, и мы его не сбили», – попросил прокомментировать ведущий.

«Да, это Ан-124-100, это известный воздушный грузовик для перевозки любой техники. Почему не сбили? Он мог вполне включить сигналы, что он гражданское судно. А то, что он летит в небе над Украиной, которая закрыта – ну, это значит, Украина разрешила пролет этого самолета.

То есть это что-то срочное, что доставили на Украину. Скорее всего, комплексы ПВО. Потому что Украина сейчас в них нуждается, как в воздухе. И, скорее всего, такая срочная доставка как раз и будет воздушным транспортом, который включит гражданский транспондер, и будет провоцировать нас на какую-нибудь ответную меру.

Если мы собьем гражданское судно, и все средства контроля и КАО это зафиксируют, мы получим второй донецкий Боинг. Скажут, на этом самолете везли гуманитарную помощь, медикаменты бедным детям», – сказал Леонков.