Киев готовит транспортную блокаду Приднестровья

30.08.2021 09:35 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Киев провоцирует обострение ситуации вокруг Приднестровья, отказываясь отменить, запланированный на 1 сентября запрет на въезд транспорта с регистрационными номерами, выданных властями ПМР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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При этом молдавская сторона 25 августа направила украинской ноту с просьбой отложить запрет до 10 января 2022 года. При этом издание, ссылаясь на свои источники, отмечает, Украина идти навстречу Кишиневу не собирается.

Прогнозируется, что если в оставшееся время Киев не выполнит просьбу Кишинева и не согласится на отсрочку, у Молдавии точно обострятся отношения с приднестровскими властями.

Игорь Шорников из Тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития обращает внимание, что для Приднестровья, тесно экономически связанного с соседней Одесской областью, транспортный вопрос крайне важен.

«Больнее всего запрет ударит по малому бизнесу, по людям, которые привыкли ездить в Одессу за товарами. Однозначно это будет расценено как транспортная блокада. И могут быть ответные действия: Приднестровье может перестать пропускать молдавские машины через свою территорию», – не исключает Шорников.

Кроме того, могут возникнуть новые проблемы с Москвой, поскольку после переговоров с Майей Санду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий постсоветское пространство, уверенно заявил:

«Президент Молдавии заверила меня, что никакой блокады не будет. И они делают все, чтобы она не наступила с 1 сентября, когда наступают определенные ограничения, исходя из того, что в Приднестровье проживают молдавские граждане».

Надеются на предотвращение надвигающегося кризиса и депутат молдавского парламента от поддерживающей Майю Санду правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой.

«Нужно быть полным идиотом, чтобы предпринимать шаги по отношению к Приднестровью, которые ущемляют рядовых граждан, ни в чем не повинных, оставляя при этом за скобками криминальный бизнес. Насколько я понимаю, Кишинев не хочет обострения обстановки на пустом месте в ситуации, когда у нас обширное домашнее задание по борьбе с коррупцией, по консолидации структур правового государства и так далее. Нам только этого не хватало», — заявил депутат.

Ранее на сайте Одесской таможни появилось сообщение, что Украина решила отложить запрет на въезд автомобилей с приднестровскими номерами до 10 января 2022 года. Но через некоторое время эту информацию опровергли.

«Информация об отсрочке запрета допуска к участию в международном дорожном движении автомобилей с Приднестровского региона Молдовы, которые не имеют номерных знаков нейтрального образца, размещена ошибочно», – говорится в заявлении Одесской таможни, опубликованном в соцсети.