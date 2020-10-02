«Киев готовит военную помощь Баку» – «слуга народа» взбесила Авакова

02.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев готов оказывать военную поддержку Азербайджану в противостоянии с Арменией и Нагорным Карабахом.

Об этом в эфире «24 канала» заявила депутат президентской партии «Слуга народа» Людмила Марченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже предоставляем помощь и в правовом, и, собственно, в ресурсном поле. Речь идёт и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматриваются вопросы, что именно нужно…» – заявила Марченко.

«Вы говорите «ресурсная», что имеется в виду?» – уточнил телеведущий.

«Это и военная поддержка, и гуманитарная для населения – всем тем, что будет нужно в будущем, это военная ситуация», – сказала депутат.

«То есть, Украина готова предоставить военную поддержку?» – прямо спросил журналист.

«Я уверена, что если встанет вопрос так остро, то Украина точно не пройдёт мимо», – ответила Людмила Марченко.

На выказывание «слуги надода» немедленно отреагировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Украина не будет оказывать военную помощь в азербаджано-армянском конфликте ни одной из сторон.

А вот медицинскую помощь – таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной…» – написал глава МВД у себя в Twitter.

Слова Авакова нашли свою поддержку у экс-боевика «Азова», бывшего соратника Олега Ляшко по «Радикальной партии» Игоря Мосийчука.

«За подобные придурковатые заявления, которое сделала нардеп «слуги народа» Людмила Марченко о вооруженной поддержке одной из сторон в азербайджано-армянской войне, надо лечить лишением депутатского мандата, потому что такие, как она, втянут Украину во все мировые конфликты. Уровень шизофрении «слуг» зашкаливает! Вот как здесь Арсена Авакова не поддержать?» – написал в Facebook Мосийчук.

Позже, вынужденный как-то реагировать глава МИД Украины Дмитрий Кулеба разразился целой тирадой.

«В связи с высказываниями Народного депутата Украины о предоставлении военной, гуманитарной или любой другой помощи иностранным государствам хочу отметить следующее:

Каждый Народный депутат Украины может выразить свою позицию или мнение по любому вопросу, но решение о предоставлении помощи иностранным государствам относится к компетенции правительства и президента Украины; В условиях активного вооруженного противостояния, многочисленных жертв и разрушений, очередной раз призываю всех к взвешенным заявлениям и комментариям, которые не возбуждали бы эмоции, не провоцировали противостояние и вражду, а отвечали официальной позиции Украинского государства. Если коротко, то контролируйте свои эмоции и не играйте с эмоциями других людей; Украина является домом для многочисленной армянской и азербайджанской диаспор. Крайне важно обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин, проживающих на Украине.

Призываю представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее на Украине законодательство», – написал Кулеба.