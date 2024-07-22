Киев готовится бросить в бой 30-тысячный штурмовой корпус

Вадим Москаленко.  
22.07.2024 08:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинское командование готовит мощный ударный кулак для прорыва фронта. Об этом в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас мы готовим 8-14 бригад, то есть это получается по численности где-то корпус. Ну, 30 тысяч человек. Это ударный корпус для того, чтобы пробить [российский фронт]. Из этого корпуса будет где-то несколько бригад, которые будут штурмовые первого эшелона, потом основные силы, потом уже оперативные резервы», – сказал Стариков.

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Украинское командование готовит мощный ударный кулак для прорыва фронта. Об этом в интервью политологу...


Однако военный эксперт подчеркнул, что подвести эту группировку к линии фронта будет очень непросто из-за разведывательных дронов российской армии.

«Так вот, для того, чтобы подвести вот этот основной кулак, будет очень сложно, с учетом того, что все просматривается и дроны провели революцию в военном деле, а разведывательные дроны, к большому сожалению, у нас очень много беды приносят. Потому что контролируют территорию», – подытожил полковник.

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