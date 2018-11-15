//exit;
15.11.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Киев, Минский процесс, Украина
Просмотров:

Киев готовится к наступлению: на линию фронта стянуты «Ураганы»

ВСУ доставили в зону «ООС» запрещённые международными конвенциями кассетные боеприпасы к РСЗО «Ураган».

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он отметил, что командование ВСУ продолжает нагнетать обстановку в Донбассе и проводит наращивание сил и средств в зоне «ООС».

«В зоне ответственности 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Попасная на территории одного из аграрных предприятий выявлены реактивная система залпового огня БМ-27 «Ураган», также в указанное место прибыли шесть грузовых автомобилей с боекомплектом. При выгрузке была замечена маркировка снарядов, которая указывала на то, что это кассетные боеприпасы», – рассказал Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что использование таких боеприпасов запрещено не только Минскими соглашениями, но и международными правовыми актами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть