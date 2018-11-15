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Киев готовится к наступлению: на линию фронта стянуты «Ураганы»
ВСУ доставили в зону «ООС» запрещённые международными конвенциями кассетные боеприпасы к РСЗО «Ураган».
Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он отметил, что командование ВСУ продолжает нагнетать обстановку в Донбассе и проводит наращивание сил и средств в зоне «ООС».
«В зоне ответственности 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Попасная на территории одного из аграрных предприятий выявлены реактивная система залпового огня БМ-27 «Ураган», также в указанное место прибыли шесть грузовых автомобилей с боекомплектом. При выгрузке была замечена маркировка снарядов, которая указывала на то, что это кассетные боеприпасы», – рассказал Андрей Марочко.
Он подчеркнул, что использование таких боеприпасов запрещено не только Минскими соглашениями, но и международными правовыми актами.
Метки: Андрей Марочко, ВСУ, Донбасс
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