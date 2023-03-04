Киев готовится к созданию «альтернативной России» из власовцев

Вылазка с Украины диверсантов и террористов на территорию Брянской области была подготовительным шагом Киева по созданию «альтернативной России».

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Какие наши выгоды? Во-первых, демонстрация слабости путинского правления и российского общества, незащищённости границ. Способности этих «солдат удачи» или «солдат совести», которые воюют на украинской стороне, спокойно проводить свои операции на территории России. Это подрыв одного из ключевых стержней российской власти, веру в силу российского оружия», – сказал эксперт.

По мнению Бортника, таким образом террористы заявили о себе, чтобы следом захватить кусок территории РФ и объявить о создании нового государства.

«Это может быть и фаза к обнародованию какого-то политического манифеста российской политической эмиграции. Создание российской армии за рубежом, на границах России. Создание нового каркаса российского государства в эмиграции.

Но для того, чтобы зафиксировать факт такого государства, необходимы политические органы, и свои армия. Для этого «государства» необходим контроль над территорией, хотя бы квадратным километром российской земли. Может быть, за этим последую какие-то последующие шаги, с манифестами, заявления, и всем остальным.

А может быть, это отвлечение нашего внимания от чего-то остального. Ведь ещё не вечер», – подытожил политолог.