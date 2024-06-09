Киев готовится к войне с целой армией дезертиров – Монтян

Киевские власти хотят отвлечь 1,5% из ВСУ в военную полицию для ловли дезертиров, которые, в отличие от «ухилянтов», могут не только дать в морду, но и выстрелить.

Об этом на канале «Лимонка» заявила покинувшая Киев и переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давно уже дают отпор (ТЦК – ред.) и всё такое, но в эфир попадает только то, что невозможно скрыть. На самом деле, гораздо больше. Но, разумеется, салорейховские власти не заинтересованы публичить случаи давания отпора – точно так же, как вы ничего не узнаете о прилётах, если это не публичное место и всё такое. А отпор народ даёт. Особенно «демобилизованные». Мужик прямо посреди Крещатика дал в табло ТЦКшнику и спокойно пошёл. Правда, говорят, позже его таки прикрутили, и оказалось, что он дезертир и свалил ещё в апреле. Таких дезертиров более 130 тысяч. Салорейховские адвокаты сейчас дают интервью, что, скорее всего, военная полиция будет заниматься и дезертирами, и уклонистами. Собираются отвлечь 1,5% численности ВСУ. Я считаю, что это мало, не справятся. Но любое отвлечение с фронта, хоть 1,5%, это уже облегчение нам. Ну и самое мощное в этом законопроекте – развёрнутая сеть стукачей, которым будут платить за то, что они будут сдавать дезертиров и уклонистов. Но это две стороны медали – можно сдать, а потом сдадут тебя или просто проломят тебе башку», – сказала Монтян.

«Мой старый друг, оказавшийся на другой стороне, Вова Бойко, который реально воюет в ВСУ, давно поднимал проблему, что дезертиров тупо некому ловить. ТЦКшники ловят наивное мясо, а ловить тех, кто там побывал, знает, что там творится, и может не только в табло дать, но и между рог маслину всадить, это дело другое. Вот, бегает их более 130 тысяч, ловят единицы, потому что некому. И только сейчас расчехлились и подали законопроект. Посмотрим, что из этого выйдет», – добавила адвокат.