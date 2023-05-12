Киев готовится провести волну терактов в Европе – Алкснис

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Киевские элиты уже открытым текстом обещают устраивать в европейских странах теракты, если Запад не даст Киеву затребованное количество средств.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила обозреватель агентства РИА «Новости» Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии попросили Ирину Алкснис прокомментировать угрозы советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, высказанные в отношении европейских стран.

«Если перестанут предоставлять оружие Украине, начнется война в других странах. Существенно увеличится количество терактов в Европе. Вообще, в Европе мы не будем сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно», – сказал он.

Ирина Алкснис отметила, что это уже открытый шантаж Запада со стороны украинских неонацистов.

«С одной стороны, Европа воспринимает украинцев и украинскую элиту как дикарей. Потому что они уже насмотрелись, что из себя представляет Украина. С другой стороны, они питают себя надеждой, что смогут этими дикарями управлять. И вся эта разрушительная деятельность будет направлена исключительно на Россию. На мой взгляд, это избыточно оптимистичное мнение», – сказала обозреватель.

Она подчеркнула, что Вашингтону может быть выгодным устроить в Европе беспорядки руками украинских беженцев.

«Но в данном случае да, это просто шантаж, угроза терактов – давайте нам денежки, иначе сами посыплетесь. Да, Украина она такая. А зачем Киеву это делать, так у Украины главный патрон – США, которым может быть выгодно, чтобы в Европе дополнительным дестабилизирующим фактором стали те или иные события с участием украинцев», – добавила она.