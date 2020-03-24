24.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Киев, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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Киев готовятся тотально изолировать – в город нагнали военную технику




В связи с усилением карантинных мер в Киеве дежурит бронированная военная техника, а въезд и выезд из города могут полностью закрыть.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, могу сказать, ситуация еще контролируется. Но, если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как ввести более жесткие меры: максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей. Все то, что я сейчас перечислил, все это возможно.

Отдельно я обращаюсь к МВД усилить контроль соблюдения киевлянами ограничительных мер, а также за предприятиями и учреждениями по организации ими дистанционной работы своих сотрудников», – отметил мэр.

Видеозапись дежурящей в Киеве военной техники опубликовал в своём Telegram-канале украинский журналист Андрей Павловский.

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