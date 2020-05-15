Киев, гудбай – украинские регионы приступают к самостоятельному спасению

15.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Грабительская политика Киева по отношению к украинским регионам вызывает рост сепаратизма по всей стране, что, в конечном итоге, может закончиться развалом Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил политический эмигрант, известный киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На Украине политика центра приводит к такой ситуации, что каждый регион может начать спасаться в одиночку. Сепаратизм обычно подпитывается тем, что при политике центра этому регионам становится жить всё хуже, и они начинают спасаться в одиночку. Типа спасение утопающего – дело рук самого утопающего.

Сейчас нарастают центробежные тенденции – регионы, понимая, что Киев ничего им предложить не может, Киев только обдирает их налогами, забирает последнее. Декларирует какую-то децентрализацию, но не подкрепляет её реально финансами, и поэтому регионы начнут спасаться сами, это объективный процесс», – сказал Скачко.