15.05.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина
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Киев, гудбай – украинские регионы приступают к самостоятельному спасению


Грабительская политика Киева по отношению к украинским регионам вызывает рост сепаратизма по всей стране, что, в конечном итоге, может закончиться развалом Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил политический эмигрант, известный киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине политика центра приводит к такой ситуации, что каждый регион может начать спасаться в одиночку. Сепаратизм обычно подпитывается тем, что при политике центра этому регионам становится жить всё хуже, и они начинают спасаться в одиночку. Типа спасение утопающего – дело рук самого утопающего.

Сейчас нарастают центробежные тенденции – регионы, понимая, что Киев ничего им предложить не может, Киев только обдирает их налогами, забирает последнее. Декларирует какую-то децентрализацию, но не подкрепляет её реально финансами, и поэтому регионы начнут спасаться сами, это объективный процесс», – сказал Скачко.

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