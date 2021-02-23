Киев и Кишинев договорились о тотальной блокаде приднестровского транспорта

23.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Украина запретит въезд на свою территорию автомобилей, которые зарегистрированы в ПМР, с 1 сентября текущего года. Решение принято по инициативе молдавской стороны.

Об этом заявил посол Украины в Кишиневе Марк Шевченко на встрече с врио премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокоем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди прочего, посол Украины официально проинформировал молдавскую сторону о решении правительства Украины поддержать позицию молдавской стороны о допуске с 1 сентября 2021 к участию в международном дорожном движении исключительно тех транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и стикер «MD», вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова», – сказано в пресс-релизе посольства Украины в Кишиневе.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая согласованные совместные действия по выполнению договоренностей Президента Украины и Молдовы, достигнутых в ходе визита главы Молдовы Майей Санду в Украину 2021 января 12 года.

Отметим, что ограничения для приднестровцев год назад пыталось ввести и правительство Иона Кику, назначенное тогдашним президентом Игорем Додоном. С 10 января 2020 года Молдова потребовала, чтобы приднестровский транспорт пересекал границу с Украиной только на нейтральных номерах с техпаспортом установленного образца и с наклейкой «Md».

После того, как Совет безопасности Приднестровья пригрозил симметричной мерой – запретом на пересечение приднестровского участка границы с Украиной для машин с молдавскими номерами – в Кишиневе были вынуждены отменить свое решение.

После этого в молдавском правительстве заявили, что ограничения вводит Украина, но в Киеве опровергли эту информацию.

Тогда украинское посольство в Кишиневе разъяснило, что Киев, оставаясь посредником в переговорах в формате «5+2», не намерен нести имиджевые издержки.

МИД ПМР сегодня напомнил Украине, что раньше она занимала более взвешенный подход.

«В условиях отсутствия дееспособной альтернативы, позволяющей любому гражданину Приднестровья участвовать в международном дорожном движении, применение подобных ограничительных мер не имеет оснований, противоречит принципам переговорного процесса и чревато нарушениями прав и свобод приднестровцев, включая порядка ста тысяч граждан Украины», – говорится в заявлении МИД ПМР.

С 2018 года существует механизм оформления нейтральных номеров. Но препятствия, созданные Молдовой, не дают возможности всем категориям граждан Приднестровья участвовать в международном движении, исключая также грузовой и пассажирский автотранспорт.