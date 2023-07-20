Киев ищет по миру желающих надавить на Россию по зерновому коридору

Анатолий Лапин.  
20.07.2023 19:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Зерно, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина просит, чтобы Турция, Китай, Испания и страны Африки надавили на Россию и заставили ее продлить «зерновую сделку».

Об этом на пресс-конференции по видеосвязи из Турции заявил посол Украины в этой стране Василий Боднар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина просит, чтобы Турция, Китай, Испания и страны Африки надавили на Россию и заставили...

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По словам Боднара, Украина остается в договоре и хотела бы, чтобы после выхода России, за безопасность сделки отвечала Турция и ООН.

«Пока что в рамках зерновой инициативы существует согласованный коридор. Он согласован – и посредники, и страна-агрессор с этим согласились, и сам зерновой коридор никто не отменял… Президент Зеленский внес предложение к посредникам, то есть, к Турции и ООН о том, чтобы продолжить эту инициативу в трехстороннем формате, поскольку мы из соглашения не выходили, у нас есть обязательства с ООН и Турцией, и весь механизм, который был согласован, может функционировать в трехстороннем формате…

Нужно искать пути выхода, прежде всего, в рамках существующего формата. Мы надеемся, что турецкая сторона проведет переговоры со страной-агрессором и сможет убедить ее вернуться к предыдущим договоренностям… И мне кажется, что нужно более активно привлекать те страны, которые были наибольшими реципиентами украинского зерна.

В частности, Китай, Испанию, страны Африки – кстати, в ближайшее время планируется саммит Россия-Африка. Не исключено, что то, что делается страной-агрессором, эти атаки на портовую инфраструктуру Украины, чтобы предложить странам Африки свое зерно вместо того, что поставлялось в рамках зернового коридора Украине», – переживает Боднар.

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