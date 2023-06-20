Киев избавился от Гагарина и Драгомирова

Игорь Шкапа.  
20.06.2023 11:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Киев, Русофобия, Украина


В украинской столице продолжается процесс ликвидации названий улиц, которые имеют отношение с России или СССР.

Об очередных переименованиях в своем тг-канале отчитался мэр Киева Виталий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинской столице продолжается процесс ликвидации названий улиц, которые имеют отношение с России или...

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«Сегодня Киевсовет дерусифицировал еще 2 улицы столицы. Теперь улица Драгомирова в Печерском районе называется именем Андрея Верхогляда – майора 72-й бригады Черных Запорожцев, Народного героя Украины, погибшего год назад, защищая наше государство.

Увековечили депутаты на карте Киева и название героического подразделения Карпатская Сечь. В честь этого подразделения переименовали улицу Гвардейскую в Голосеевском районе столицы», – сообщил Кличко.

Он уточнил, что в Киеве уже переименовали 316 городских объектов.

Напомним, что Михал Драгомиров – один из крупнейших военных теоретиков Российской империи 2-й половины XIX века, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, киевский, подольский и волынский генерал-губернатор.

Наряду с дерусификацией не забывают киевские власти и о десоветизации.

«В Киеве демонтирован памятник Юрию Гагарину на улице Пасхалина. Наконец, хоть что-то движется именно в Киеве», – радуется паблик «Украина. Деколонизация».

Примечательно, что киевский мэр Кличко – сын советского офицера.

Вместе со своим братом он с гордостью ранее заявлял о своем советском прошлом.

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