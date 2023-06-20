Киев избавился от Гагарина и Драгомирова

В украинской столице продолжается процесс ликвидации названий улиц, которые имеют отношение с России или СССР.

Об очередных переименованиях в своем тг-канале отчитался мэр Киева Виталий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Киевсовет дерусифицировал еще 2 улицы столицы. Теперь улица Драгомирова в Печерском районе называется именем Андрея Верхогляда – майора 72-й бригады Черных Запорожцев, Народного героя Украины, погибшего год назад, защищая наше государство.

Увековечили депутаты на карте Киева и название героического подразделения Карпатская Сечь. В честь этого подразделения переименовали улицу Гвардейскую в Голосеевском районе столицы», – сообщил Кличко.