Киев избавился от Гагарина и Драгомирова
В украинской столице продолжается процесс ликвидации названий улиц, которые имеют отношение с России или СССР.
Об очередных переименованиях в своем тг-канале отчитался мэр Киева Виталий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Сегодня Киевсовет дерусифицировал еще 2 улицы столицы. Теперь улица Драгомирова в Печерском районе называется именем Андрея Верхогляда – майора 72-й бригады Черных Запорожцев, Народного героя Украины, погибшего год назад, защищая наше государство.
Увековечили депутаты на карте Киева и название героического подразделения Карпатская Сечь. В честь этого подразделения переименовали улицу Гвардейскую в Голосеевском районе столицы», – сообщил Кличко.
Он уточнил, что в Киеве уже переименовали 316 городских объектов.
Напомним, что Михал Драгомиров – один из крупнейших военных теоретиков Российской империи 2-й половины XIX века, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, киевский, подольский и волынский генерал-губернатор.
Наряду с дерусификацией не забывают киевские власти и о десоветизации.
«В Киеве демонтирован памятник Юрию Гагарину на улице Пасхалина. Наконец, хоть что-то движется именно в Киеве», – радуется паблик «Украина. Деколонизация».
Примечательно, что киевский мэр Кличко – сын советского офицера.
Вместе со своим братом он с гордостью ранее заявлял о своем советском прошлом.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.