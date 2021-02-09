Киев хочет диктовать немцам свой взгляд на роли стран во Второй мировой войне

09.02.2021, Москва, Максим Никифоров

Новости Украины

Украинская сторона пытается диктовать Германии собственный взгляд на роли государств-участников Второй мировой войны. Это следует из заявления посла Украины в ФРГ Андрея Мельника.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал энергетические отношения между Москвой и Европой «последним мостом». Поэтому, считает официальный глава немецкого государства, не стоит прекращать проект «Северный поток – 2», поскольку это было бы проявлением силы. А с позиции силы Германия уже говорила в прошлом с Россией: в этом году исполняется 80 лет вероломному нападению Третьего рейха на СССР, в результате которого погибло более 20 миллионов людей. Эти слова Штайнмайера приводит газета Rheinische Post.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Заявление немецкого политика вызвало бурную реакцию со стороны украинского посла Андрея Мельника, который позволил себе выступить с жёсткой критикой Штайнмайера. По мнению украинского дипломата, автоматическое приравнивание СССР к России является «абсолютно недопустимым искажением истории и прямым игнорированием непомерных жертв других народов».

Мельник предположил, что если бы Штайнмайер приехал в Киев и посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, то он бы узнал, что именно украинский народ понёс колоссальные потери во время гитлеровского нашествия. И 22 июня первым ударам подверглись именно украинские города. Мельника цитирует агентство «Укринформ».

«Непонятно, у кого из них больший комплекс чего, вины или жертвы, у Штайнмайера или у Мельника, — отозвался на выходку украинского посла военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, — но если позиция Штайнмайера мне понятна, то с украинской официальной идеологией все гораздо сложнее. Они же сами героизируют тех, кто сотрудничал с немцами во время нашей Великой Отечественной войны.

Если бы Штайнмайер приехал в Киев и увидел бы какой-нибудь марш «Азова» или торжественные похороны ветерана СС, он бы просто лишился чувств. За ним впору было бы присылать «ЧВК Вагнера», чтобы он, во-первых, сам понял, что не только энергетические вопросы нас могут связывать, но и с терроризмом вместе мы можем бороться. Во-вторых, не оставлять же у неонацистов в заложниках главу дружественной страны».

Кроме того, Простаков отметил, что отношения и перспективы развития отношений России и европейских стран оцениваются не только двумя людьми, будь даже один из них федеральный президент Германии, а второй украинский посол в Берлине.

«Например французский президент [Эммануэль, прим. ред.] Макрон в гостях у американской экспертной группы Atlantic Council выразил убеждённость, что Россия принадлежит к европейской семье и что невозможно добиться мира и стабильности в Европе без диалога с Москвой. Я вам Le Figaro просто сейчас цитирую и думаю, что французский голос в Европе никак не тише немецкого и уж во всяком случае громче, чем украинский, который пока голос не европейский и с таким подходом он европейским вряд ли станет», — заключил военный эксперт.