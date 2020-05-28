Киев хочет заманить Крым обратно украинским «экономическим раем»

28.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина сможет «вернуть» Крым, если превратит граничащую с полуостровом Херсонскую область в успешный регион.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил глава парламентской фракции «Голос», бывший пропагандист киевского еженедельника «Зеркало недели» Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Рахманин уверен, что в том случае, если Херсон будет жить намного лучше, чем Крым, население полуострова захочет вернуться на Украину, как в свое время жители ГДР стремились объединиться с ФРГ.

«Для того, чтобы показать очевидную разницу, мы должны вкладываться в развитие приграничных к оккупированным территориям, прежде всего в Херсонской области, мы должны и это отражено в нашем плане, эти территории, которые пограничны к временно оккупированным, они должны получить определенные преференции.

Там нужно создавать дополнительные рабочие места. Должны быть какие-то преференции, какие-то дополнительные условия и обстоятельства для того, чтобы там развивалось все больше и лучше. Одна из причин, почему восточные немцы так стремились объединиться с западной Германией, была очевидная разница и в правах, и в свободах, и в экономическом благосостоянии между восточной Германией и западной», – заявил Рахманин.

Примечательно, что в данном случае мнение политика, по сути, идет вразрез с киевским официозом, согласно которому Крым был насильно отторгнут от Украины без учета мнения местных жителей. В данном же случае Рахманин фактически признает, что крымчане не горят желанием возвращаться в состав Украины.