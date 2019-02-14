14.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Предстоящие выборы президента Украины станут «моментом истины» для страны, кишащей агентами России, которых Москва на протяжении многих лет вербовала в нарушение всех договоров с Киевом.

Об этом в эфире YouTube-канала «Guildhall» заявил экс-глава Службы вешней разведки Украины Виктор Гвоздь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В начале 1990-х годов, когда распался СССР и появились новые государства, появилось соглашение о неведении разведки против друг друга. Но, дело в том, что Россия постоянно и активно вела свою деятельность. И про это знало и высшее государственное… Я, как руководитель военной разведки, много раз докладывал про их активность», – сказал Гвоздь.

По его словам, операцию по воссоединению с Крымом русские начали готовить уже вскоре после войны с Грузией, во время которой Украина Виктора Ющенко оказалась на стороне Тбилиси и оказывала помощь режиму Михаила Саакашвили.

«В 2009 году в Крыму мы получили информацию о том, что туда прибыла группа офицеров из агентурного центра Краснодара в сопровождении спецназа. Прибыло около двадцати человек с фейковыми паспортами. Они прибыли для рекогносцировки (визуального изучения местности – прим. ред.) территории в Крыму. Помните тех зелёных человечков? У них уже были подготовлены планы, и написано кто, где должен стоять и что делать в случае возникновения там определённой ситуации во «время Ч», – отметил он.

СБУ-шник рассказал, что множество высококлассных специалистов российской разведки «проникли» на разные должности украинских государственных структур и «ведут активную работу».

«В российской внешней разведке есть внешняя контрразведка, которая, исторически, активно работает на создание своей агентуры в спецслужбах других стран. Это задача номер один, там работают лучшие специалисты.

И, зная, насколько сложная у нас в стране внутренняя ситуация, понимая, насколько много тут их агентуры и вообще агентов влияния на разных должностях (ведь мы видим, что происходит) – я не исключаю, что они здесь проводят активную работу», – добавил он.

«Очевидно, что Россия заинтересована, в первую очередь, в возвращении Украины в свои «линии», и она прикладывает для этого все усилия. Сегодня президентские выборы и эта ситуация, которая должна произойти за несколько месяцев – это момент истины для Украины, момент истины и проверки на зрелость нашего истеблишмента, нашей так называемой элиты, и понимание, что дальше так продолжаться не может, потому что впереди пропасть», – запаниковал СБУ-шник.