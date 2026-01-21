Киев – ледяной дом. Что говорят оставшиеся русские

После удара 20 января пол-Киева вновь осталось без отопления. Более 4 тыс. многоэтажек, свыше 1 млн граждан. В том числе, 80% домов, где его едва успели возобновить. Опять сильно пострадал Левый берег. Лишился также и воды, а пропажа света на долгие часы давно стала делом привычным. В ряде зданий опять прорвало трубы, вода хлынула на лестницы и в квартиры. Люди греются в туалетах и кладовках газовыми горелками. В одной высотке замерзла канализация, нечистоты скопились до 30 этажа.

Власти «утешают» горожан созданием «пунктов несломленности», где борщи и чаи-сахары. Но, во-первых, этих пунктов не так уж много, а, во-вторых, добираться до них многим киевлянам сложно. Через несколько кварталов, а то и дальше. По жутко заснеженным и обледенелым дорогам и тротуарам.

«После обледенения ничего не чистилось, – говорит наш старый знакомый, русский киевлянин Олег. – Народ еле ползает по льду, падает, бьется. Один человек умер на месте после падения. Все, как когда-то при майданном мэре Черновецком по прозвищу «Леня-Космос». Тот, помнится, говорил, что «не я этот лед насыпал, и не мне его убирать». А майданный мэр Кличко, не подготовивший Киев к зиме и атакам, все валит на своего врага Зеленского. Вернее, на Зе-агентов, коих тот понатыкал в райадминистрации. Дескать, это они не организовали в своих районах все необходимые работы с целью подставить «Пидалю».

Кличко заявил, что пожалуется на них президенту. Читай – тот во всем виноват, пусть отдувается. Это произошло после того, как Зельц возмутился его работой киевской мэрии. Виталик в ответ заскулил о «сплошном хейте» зеленковских клевретов.

Главный из них – Бахматов, глава Деснянской райадминистрации. Коллега Зеленского по тупому юмору (был генпродюсером Камеди Клаба), мутный бизнесмен, психопат, матерщинник и хулиган. В прошлом году прямо на заседании избил женщину-депутата райсовета из кличковской партии «Удар». Кличко потребовал от президента увольнения бузотера, но тот и ухом не повел. И вот теперь Банковая явно гнет линию на замену «безответственного» Кличко «ответственным» Бахматовым. Тема качается уже во многих пабликах и СМИ – дескать, в 2026-м Бахматов возглавит Киевскую городскую военную администрацию для «реформирования городского управления». Тогда нокаут «Пидале» будет сокрушительный.

Впрочем, тот сдаваться не собирается. Все-таки добился, чтобы хотя бы 20 января на улицы выехало какое-то количество очистительной техники. Она, правда, чуть пошурудила и уехала, но все же. А еще мэр не оставляет призывов к киевлянам покинуть столицу, изображая большую заботу о них. И даже пытается доказать, что 600 тыс. горожан уже оставило Киев только за январь.

«Откуда он взял эту цифру, ума не приложу, – продолжает Иннокентий. – Это ведь огромное количество, мы бы заметили такой массовый исход. Конечно, кто мог уехать в места, где теплее и лучше, уехали. Но не так массово. Многим просто некуда ехать. Скажем, в область? Там еще хуже – света нет неделями. А здесь все-таки столица, нет-нет, да и включают «коммуналку».

На этом фоне Кличко и его конкуренты твердят о том, что «россияне хотят устроить гуманитарную катастрофу». В обиход пущен термин «холодомор».

Иннокентий: