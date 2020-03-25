Киев легализует праворадикальные банды для тотального контроля над своими гражданами

25.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинская власть вместо возвращения себе монополии на насилие намерена легализовать нацистские банды и с их помощью контролировать улицу и рядовых граждан.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас чрезвычайное положение связано с неэффективностью правоохранительной системы, – сказала Бондаренко. – А если учитывать наполеоновские чаяния и амбиции господина Авакова, то возникает большое недоверие ко всему, что будет выносить на обсуждение министерство внутренних дел. Конечно, они хотели бы получить всю полноту власти, конечно, они хотели бы ущемить в гражданских правах каждого из нас».

По мнению Бондаренко, чтобы эффективно действовать, в том числе и во время эпидемии коронавируса, украинское государство должно вернуть себе монополию на насилие. Вместо этого оно собирается легализовать праворадикальные группировки.

«У нас вот Киев что творит, они собрались какие-то рейды с праворадикалами проводить! – возмутилась экс-депутат. – Они хотят узаконить банды, хотят узаконить людей, которые являются фигурантами уголовных дел. Нас кто будет патрулировать? Нас уголовники будут патрулировать? Люди, которые подозреваются в тяжких и иных преступлениях? Тот же господин Кличко, который об этом заикнулся, уже должен попадать под расследование!».

Елена Бондаренко считает, что подобные нововведения приведут Украину еще к большему беспорядку, повсеместным нарушениям гражданских прав и к расцвету бандитизма на улицах украинских городов.

«У меня большое ощущение, что эту ситуацию те, кто мечтал о тотальном контроле, хотят использовать себе во благо, – отметила экс-депутат. – И если у нас осталась хоть какая-то свобода в передвижениях, мыслях, то они намерены забрать ее через эту ситуацию (введенное в связи с эпидемией чрезвычайное положение – ред.)».